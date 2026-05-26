La grande vela sbarca nella Capitale | ad Ostia arriva la Sail Gp

Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026, Ostia ospiterà la Sail Gp, il campionato velico internazionale. La competizione si svolgerà nelle acque del litorale romano e vedrà protagonisti i catamarani F50. La regata coinvolgerà diverse imbarcazioni di livello mondiale e rappresenta un evento di grande rilievo per la zona. L’organizzazione prevede l’allestimento di aree dedicate e misure di sicurezza per il pubblico e i partecipanti.

Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026 Ostia ospiterà la Sail Gp, il campionato velico internazionale che porterà nelle acque del litorale romano le regate con i catamarani F50. "Siamo davvero molto felici, è stato un lavoro molto lungo e sotto traccia, quando Alessandro Onorato me ne ha parlato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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