In Europa, milioni di sanitari e piastrelle vengono smaltiti ogni anno a causa di ristrutturazioni e demolizioni. La Germania utilizza questi materiali riciclati per rafforzare le strade, attraverso un processo che trasforma i rifiuti minerali in aggregati utili. Questo metodo permette di riutilizzare i materiali, riducendo la quantità di scarti nelle discariche e migliorando le caratteristiche delle superfici stradali.

Ogni anno, in Europa, milioni di wc, lavandini e piastrelle vengono rimossi durante ristrutturazioni e demolizioni, trasformandosi in tonnellate di scarti minerali che ingombrano le discariche. In Germania, qualcuno ha deciso che quel materiale ha ancora molto da dire — e lo ha messo sotto i piedi di tutti, letteralmente. La ceramica sanitaria dismessa viene oggi frantumata e reimpiegata come aggregato nelle miscele bituminose per la costruzione e la manutenzione delle strade. Non si tratta di un esperimento di laboratorio: è un approccio già testato e validato dalla ricerca scientifica internazionale, che si inserisce nella più ampia strategia tedesca di economia circolare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La Germania ricicla wc e piastrelle per costruire strade più resistenti: come funziona il processo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

C'è un WC nascosto nell'auto: funziona cosìUn produttore di auto ha depositato un brevetto per un sedile che integra un WC nascosto.

La cosa più sporca nei bagni pubblici non è il sedile del WC: cosa dicono gli espertiSecondo alcuni esperti, l’aspetto più contaminato dei bagni pubblici non è il sedile del WC, ma altre superfici come le maniglie delle porte e i...