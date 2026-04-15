C' è un WC nascosto nell' auto | funziona così

Da gazzetta.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un produttore di auto ha depositato un brevetto per un sedile che integra un WC nascosto. Secondo i documenti depositati, il dispositivo è progettato per essere installato all’interno di un veicolo e può essere utilizzato in modo discreto. La presenza di questa soluzione innovativa viene descritta come funzionale a offrire maggiore comfort ai passeggeri durante i viaggi più lunghi. Al momento, non ci sono dettagli su quando o se il prodotto entrerà in produzione.

In un tempo in cui ormai in auto facciamo di tutto, qualcuno ha pensato che in questo tutto potesse rientrarci anche qualcos'altro. Ovviamente è un produttore di auto cinese, Seres Automobile (casa madre di Aito, Landian e Dfsk), che ha appena ottenuto un brevetto in Cina per un sedile per automobile con un WC integrato. Brevetto, come al solito, non equivale a prodotto: il WC da auto potrebbe diventare l'optional del futuro sulle auto cinesi, oppure non vedere mai la luce. Il modello di WC da auto progettato e brevettato da Seres va applicato al sedile del passeggero anteriore ed è modulare: consiste in una parte fissa e da un sistema montato su guide scorrevoli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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