Chi ha paura del birillo gigante? Roma si ferma per Strike – Figli di un’era sbagliata

Da spettacolo.periodicodaily.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, alcune delle vie più frequentate e i principali incroci della città sono stati improvvisamente occupati da giganteschi birilli alti nove metri. La presenza di queste installazioni ha attirato l’attenzione di cittadini e turisti, creando scompiglio tra i passanti. L’evento ha provocato l’interruzione delle normali attività quotidiane in diversi punti della capitale, con le piazze e i Fori Imperiali coinvolti nell’inedito scenario.

Roma si è svegliata sotto assedio. Tra i Fori Imperiali, le piazze più frequentate e alcuni degli incroci simbolo della Capitale sono comparsi all’improvviso degli enormi birilli alti nove metri, capaci di attirare l’attenzione di cittadini, turisti e curiosi. Una presenza surreale, spiazzante, quasi provocatoria, che ha mandato in tilt il traffico, fatto discutere e acceso per giorni una sola domanda: che cosa significano quei birilli giganti nel cuore di Roma? Per molti è sembrata un’installazione artistica, per altri un’azione di guerrilla marketing, per altri ancora una sorta di messaggio misterioso lasciato nel tessuto urbano della città. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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