La gente per bene non ha paura di mostrare i documenti o di un controllo
Un controllo stradale in via Annibale da Bassano è finito in uno scontro tra militanti di un gruppo politico e i carabinieri, con sette agenti rimasti feriti e trasportati in ospedale. L’episodio ha suscitato molte polemiche e ha attirato l’attenzione sulle tensioni in atto nel quartiere. La vicenda ha portato a un confronto acceso e a una serie di dichiarazioni da parte delle forze dell’ordine, che hanno descritto la scena come violenta e pericolosa.
I gravi fatti avvenuti in via Annibale da Bassano dove un banale controllo stradale si è trasformato in uno scontro tra militanti del Pedro e carabinieri, con questi ultimi che hanno lamentato sette militari feriti costretti alle cure del pronto soccorso, ha scatenato inevitabilmente la bagarre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Hamas: the terrorist organization that wants to destroy Israel
Notizie correlate
Leggi anche: Chi ci è passata conosce bene quella sensazione: la doccia piena di capelli e la spazzola che fa paura. Vanessa Hudgens ha deciso di mostrare la realtà del post parto senza filtri, ricordandoci che è solo una fase (faticosa, ma passeggera)
Leggi anche: “Per avere un contratto ho dovuto mostrare i documenti della legatura tubarica”: la storia di Gioia
Approfondimenti e contenuti
Argomenti più discussi: Mo Salah è il mio giocatore preferito, essendo arabo, l'ho ammirato; Libano. Maroniti e Francescani: Bene la tregua, ma serve un accordo globale; Cronache da una gabbia aperta; Far bene dal dolore per la perdita di un figlio: la sfida di due padri.
La gente mi ferma e mi chiede: “Francesco, ma perché urli nei video Perché ti sporchi” Perché a casa mia il cibo non è mai stato zitto. Mia nonna urlava dal balcone quando la pasta era pronta, e tutto il palazzo lo sapeva. Mio padre sbatteva il bicchiere sul t - facebook.com facebook
Caos #Kean, interviene il fratello: “La gente parla senza sapere, dovrebbe fermarsi e invece…” x.com