La gente per bene non ha paura di mostrare i documenti o di un controllo

Un controllo stradale in via Annibale da Bassano è finito in uno scontro tra militanti di un gruppo politico e i carabinieri, con sette agenti rimasti feriti e trasportati in ospedale. L’episodio ha suscitato molte polemiche e ha attirato l’attenzione sulle tensioni in atto nel quartiere. La vicenda ha portato a un confronto acceso e a una serie di dichiarazioni da parte delle forze dell’ordine, che hanno descritto la scena come violenta e pericolosa.