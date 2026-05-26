La Gen Z usa l' AI ogni giorno ma la odia | il paradosso che nessuno aveva previsto

Durante una cerimonia di laurea nel 2026, si è osservato che molti studenti della Generazione Z utilizzano quotidianamente l'intelligenza artificiale, ma esprimono sentimenti negativi nei suoi confronti. Nonostante il frequente impiego di questa tecnologia, ci sono opinioni contraddittorie tra l'uso pratico e le percezioni personali. La scena è stata descritta come rappresentativa di un fenomeno più ampio, che coinvolge atteggiamenti ambivalenti verso l'AI tra i giovani.

C'è una scena che vale più di qualsiasi sondaggio. Università della Florida Centrale, cerimonia di laurea 2026. Sul palco sale Gloria Caulfield, oratrice della cerimonia di laurea. Davanti a lei, centinaia di studenti in toga, la maggior parte nata tra il 1997 e il 2012, cresciuta con Instagram, TikTok, e poi ChatGPT. Caulfield apre la bocca e pronuncia una frase che, fino a poco fa, avrebbe ricevuto applausi entusiasti: "L'ascesa dell'AI è la prossima rivoluzione industriale." Il risultato? Non hanno applaudito. Hanno fischiato. Il paradosso della generazione più tecnologica di sempre. Chiamiamola come vogliamo: Gen Z, Zoomers, nativi digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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She Forced Her Sisters Boyfriend to Marry Her in a Wedding Dress—Then His Fake Love Became Real!

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