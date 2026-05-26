La Gen Z usa l' AI ogni giorno ma la odia | il paradosso che nessuno aveva previsto
Durante una cerimonia di laurea nel 2026, si è osservato che molti studenti della Generazione Z utilizzano quotidianamente l'intelligenza artificiale, ma esprimono sentimenti negativi nei suoi confronti. Nonostante il frequente impiego di questa tecnologia, ci sono opinioni contraddittorie tra l'uso pratico e le percezioni personali. La scena è stata descritta come rappresentativa di un fenomeno più ampio, che coinvolge atteggiamenti ambivalenti verso l'AI tra i giovani.
C'è una scena che vale più di qualsiasi sondaggio. Università della Florida Centrale, cerimonia di laurea 2026. Sul palco sale Gloria Caulfield, oratrice della cerimonia di laurea. Davanti a lei, centinaia di studenti in toga, la maggior parte nata tra il 1997 e il 2012, cresciuta con Instagram, TikTok, e poi ChatGPT. Caulfield apre la bocca e pronuncia una frase che, fino a poco fa, avrebbe ricevuto applausi entusiasti: "L'ascesa dell'AI è la prossima rivoluzione industriale." Il risultato? Non hanno applaudito. Hanno fischiato. Il paradosso della generazione più tecnologica di sempre. Chiamiamola come vogliamo: Gen Z, Zoomers, nativi digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
She Forced Her Sisters Boyfriend to Marry Her in a Wedding Dress—Then His Fake Love Became Real!
Notizie e thread social correlati
Il Timex Ironman è l'orologio dei sogni di ogni fanatico del fitness che odia la tecnologiaIl Timex Ironman è un orologio pensato per chi ama allenarsi senza troppi fronzoli tecnologici.
Il Guardian racconta la Gen Z che salta la gavetta grazie all'AI. Ma forse la sta solo trasformando in un tutorialNegli ultimi mesi, molti giovani hanno condiviso sui social video in cui mostrano come l’intelligenza artificiale abbia cambiato il loro modo di...
Temi più discussi: Gen Z e Intelligenza artificiale: una relazione complicata; Come riempire il locale a giugno PRIMA che inizi la stagione (davvero); TikTok sta riportando la Gen Z in chiesa? Il trend tra fede, community e Catholicmaxxing; Giugno e il ritorno delle foto dei laureati cinesi: il fenomeno Gen Z che ogni anno invade i social.
Dietro al 40% di lavoratori italiani pronti a dimettersi c’è un costo che le aziende sottovalutano: ogni dipendente che se ne va vale circa il 50% della sua retribuzione annua lorda in spese di sostituzione e formazione. Il fenomeno non è uniforme. La Gen Z guid facebook
La Gen Z usa l'AI ogni giorno ma la odia: il paradosso che nessuno aveva previstoUn sondaggio Gallup su 1.572 giovani americani fotografa un cambiamento storico: l'entusiasmo crolla del 14%, la rabbia sale al 31%. E nelle università, i fischi parlano chiaro ... quotidiano.net
La parola diabolico viene effettivamente usata nelle conversazioni della vita reale? reddit
Gen Z e Intelligenza artificiale: una relazione complicata - Focus.itNati con lo smartphone in mano, la Gen Z usa l'Intelligenza artificiale, ma non ha un legame idilliaco con i chatbot. Tra dipendenza tecnologica e timori per il futuro lavorativo: come funziona il rap ... focus.it