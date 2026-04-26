Negli ultimi mesi, molti giovani hanno condiviso sui social video in cui mostrano come l’intelligenza artificiale abbia cambiato il loro modo di approcciarsi al lavoro, spesso saltando le fasi tradizionali come la gavetta. Questi contenuti sono diventati popolari tra diverse fasce di età, con alcuni quarantenni che li seguono con attenzione. Il fenomeno ha portato a discussioni sulla reale portata dell’AI nel mondo del lavoro e sul suo impatto sulle esperienze di crescita professionale.

Quanto hanno rotto i video dei giovani (più o meno, molti vanno per i quaranta) entusiasti dell’AI, talmente entusiasti che sono tutti uguali, sdilinquiscono per ogni nuovo aggiornamento, ti spiegano “non fare questo errore”, “ti spiego come fare questo in trenta secondi con l’AI”, come “diventare un artista con l’AI”, e via dicendo, e via copiandosi l’un l’altro. Con migliaia di contenuti identici che vi spiegano come non produrre contenuti identici. Se avete l’impressione di vedere sempre gli stessi contenuti con facce diverse non siete rimbecilliti voi, è la disperazione dall’altra parte. Tuttavia, in parte, non è neppure colpa loro, almeno secondo il Guardian, che però la pillola la mette molto inzuccherata, e senza la famosa scelta tra pillola blu e pillola rossa di Matrix.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Guardian racconta la Gen Z che salta la gavetta grazie all'AI. Ma forse la sta solo trasformando in un tutorial

Notizie correlate

“Pizzaioli, immigrati, insegnanti”: il Guardian racconta la nazionale italiana di cricket ai MondialiFacciamo più o meno l'effetto straniante del bob giamaicano alle Olimpiadi invernali.

Leggi anche: Il mondo non può permettersi che la Cina entri in crisi, ma forse sta succedendo davvero

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: In Birmania sarebbero stati banditi gli assorbenti: ecco perché; Le fuoriuscite di petrolio nelle acque del Golfo Persico si vedono dallo spazio; Il gusto della misura | Se il piacere si fa più sobrio, cambia il modo di stare insieme; Boom di ricerche sulle auto elettriche: è l’effetto della guerra in Iran e del caro carburante.

Il Guardian sulla sindaca Salis: Una candidata progressista prende slancioL’articolo della corrispondente dall’Italia racconta l’ascesa prendendo spunto anche dall’eco internazionale del concerto di Charlotte De Witte organizzato ... genova.repubblica.it

Le città cambiano quando cambiano gli sguardi di chi le governa Come si progettano città più vivibili, inclusive e sicure per tutte e tutti Un articolo pubblicato su The Guardian racconta come alcune trasformazioni urbane più interessanti degli ultimi anni sia - facebook.com facebook