Il Timex Ironman è un orologio pensato per chi ama allenarsi senza troppi fronzoli tecnologici. È stato progettato per resistere a condizioni estreme e offrire funzionalità pratiche per gli sportivi. Tra le caratteristiche principali ci sono la resistenza all'acqua, i cronometri e le funzioni di base utili durante l’attività fisica. È un modello che si rivolge a chi preferisce un dispositivo semplice e affidabile, senza complicazioni digitali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il nuovo Timex Ironman è una vera sorpresa nel mondo degli orologi fitness che non è mai stato tecnologicamente così avanzato come oggi. La maggior parte dei modelli in commercio monitora praticamente ogni parametro misurabile: frequenza cardiaca, pulsossimetria, variabilità della frequenza cardiaca. Sono smartwatch che hanno GPS integrato, bussola, altimetro e sensori di pressione barometrica. Molti analizzano il sonno e aiutano a costruire un piano di allenamento.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Timex Ironman è l'orologio dei sogni di ogni fanatico del fitness che odia la tecnologia

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