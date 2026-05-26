La Frassina a Caorle per Cantine Aperte | tour in burcio e picnic in vigna

Nell'ultimo weekend di maggio, la Frassina a Caorle ha partecipato a Cantine Aperte, organizzando un tour in burcio e un picnic in vigna. L’evento ha coinvolto visitatori che hanno potuto esplorare le strutture e assaporare prodotti locali. Cantine Aperte è un’iniziativa del Movimento Turismo del Vino, che apre le cantine al pubblico in tutta Italia durante questo fine settimana.

Cantine Aperte torna nell'ultimo weekend di maggio con le cantine del Movimento Turismo del Vino aperte al pubblico in tutta Italia. Nella provincia di Venezia l'appuntamento è l'occasione per entrare nei luoghi di produzione, camminare tra i filari, degustare i vini del territorio e scoprire le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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