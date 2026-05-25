Borgo Stajnbech a Cantine Aperte | masterclass olfattiva tour in cantina e aperitivo con dj set

Durante l'evento Cantine Aperte, si terrà una masterclass olfattiva, un tour in cantina e un aperitivo accompagnato da un dj set. L'iniziativa si svolge in un borgo specifico, offrendo ai partecipanti l'opportunità di esplorare le produzioni vinicole locali e vivere un’esperienza sensoriale. L’evento è promosso dal Movimento Turismo del Vino, riconosciuto come il principale appuntamento enoturistico in Italia.

Si rinnova l'appuntamento con Cantine Aperte, il più noto evento enoturistico italiano firmato Movimento Turismo del Vino. Nella provincia di Venezia le cantine socie del Movimento apriranno le porte agli appassionati con tante iniziative all'insegna del gusto e del divertimento a contatto con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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