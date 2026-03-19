Moise Kouame vince a Miami a 17 anni e va in tilt per il messaggio di Djokovic | Cosa gli rispondo?

Un giovane tennista francese di 17 anni ha conquistato una vittoria storica al Masters 1000 di Miami. Dopo aver superato gli avversari, nel post-partita si è trovato in difficoltà a causa di un commento inatteso pubblicato sui social da Novak Djokovic. L’atleta ha mostrato segni di confusione e sorpresa in risposta a quell’episodio.

Vittoria storica per il diciassettenne francese al Masters 1000 di Miami. Nel post-partita va letteralmente in tilt per un complimento a sorpresa arrivato sui social da Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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