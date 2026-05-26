La Fiorentina non esercita il riscat sul difensore e il giocatore torna alla Juventus. Rugani, che aveva vestito la maglia viola, rientra nel club bianconero senza ulteriori dettagli sul suo futuro. La società non ha annunciato altre operazioni o trasferimenti legati alla sua posizione. La decisione di non riscattare il giocatore segna la fine di un prestito iniziato qualche tempo fa.

di Francesco Spagnolo Rugani è pronto a tornare alla Juventus visto che la Fiorentina non lo riscatta. Ma il suo futuro sembra essere lontano dai bianconeri. Niente riscatto per Rugani da parte della Fiorentina. Il difensore non ha raggiunto le cinque presenze da almeno 45 minuti che facevano scattare l’obbligo per la Viola e per il centrale, a meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà un ritorno a Torino. Come è andata la stagione con la Fiorentina. Analizzando nel dettaglio l’impatto di Rugani con la Fiorentina a partire dal suo arrivo a gennaio, i numeri delineano delle difficoltà evidenti. Il difensore centrale ha collezionato ben 12 presenze complessive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Fiorentina non riscatta Rugani: il difensore torna alla Juve per restare? I numeri con la Viola e le novità sul suo futuro

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