Rugani la Fiorentina lo riscatta? Le intenzioni della Viola sul difensore Le ultime

La Fiorentina sta valutando se esercitare il riscatto sul difensore che attualmente veste la maglia della squadra. La decisione da parte del club non è ancora stata presa ufficialmente, e al momento non ci sono comunicazioni definitive. La situazione rimane in sospeso, con le parti che continuano a monitorare i termini dell’accordo e le performance del giocatore. La scelta finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Rugani, la Fiorentina non ha ancora sciolto le riserve sul possibile riscatto del difensore. Ecco cosa potrebbe succedere in futuro. In casa Fiorentina, la programmazione per la prossima stagione entra nel vivo e uno dei temi caldi riguarda la composizione del pacchetto arretrato. Tra le situazioni contrattuali più intricate, spicca senza dubbio quella relativa al difensore toscano arrivato in prestito nell’ultima sessione di mercato. Poi c’è il caso di Daniele Rugani, centrale di proprietà della Juventus, la cui permanenza a Firenze è legata a una serie di incastri burocratici e obiettivi di campo non ancora del tutto delineati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani, la Fiorentina lo riscatta? Le intenzioni della Viola sul difensore. Le ultime Notizie correlate Calciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. Le prossime mosse della ViolaCalciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. Rugani alla Fiorentina, il difensore lascia la Juventus: ha svolto le visite mediche con il club viola – VIDEOCalciomercato Juve, svelato il piano di Spalletti in vista dell’estate: chi resta e chi parte, cosa succederà nel club bianconero Osimhen Juve, si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Come sta andando Rugani alla Fiorentina e quanto manca per il suo riscatto dalla Juventus; Fiorentina, la probabile formazione: idea Rugani in difesa. A Lecce c'è Brescianini; Fiorentina, Rugani più vicino al riscatto: le condizioni, quanto manca all'obbligo e quanto incasserebbe la Juventus; Rugani vede il riscatto dalla Fiorentina: cosa manca alla Juve per cederlo. Quale futuro per Rugani? Tra infortuni e minutaggio ridotto la sua permanenza a Firenze resta incertaUno dei temi che la Fiorentina dovrà affrontare da qui al termine della stagione per quanto riguarda la programmazione della rosa del prossimo anno è certamente collegato alla ... firenzeviola.it Rugani, futuro a rischio con la Fiorentina: il difensore può tornare alla JuventusIl futuro di Daniele Rugani torna improvvisamente in bilico. Il difensore, attualmente in prestito alla Fiorentina, rischia seriamente di non essere riscattato a fine stagione e di fare ritorno alla ... it.blastingnews.com Daniele #Rugani rischia di non esser riscattato dalla #Fiorentina. Se la condizione legata alla salvezza è stata pressoché raggiunta, quella legata alle presenze da titolare è più difficile da far scattare. Ne servirebbero almeno cinque da 45', ad oggi ne manc - facebook.com facebook Si rivelò una scelta sbagliata. La dirigenza dell'epoca intravedeva in Rugani il titolare post Barzagli e Chiellini, ma poi prendendo de Ligt e Demiral cambiarono idea (una delle tante incoerenze di quegl'anni). x.com