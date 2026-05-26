La fine dei numeri certi | la crisi della statistica nel mondo

La statistica mondiale attraversa una fase di crisi, con dati su economia, lavoro, popolazione e ambiente spesso poco affidabili o difficili da interpretare. La mancanza di numeri certi rende complesso valutare le condizioni reali in diversi settori. Questa situazione si riflette in un utilizzo più superficiale delle statistiche e in una crescente difficoltà nel distinguere dati accurati da quelli meno affidabili. La problematica riguarda sia le fonti che le metodologie di raccolta e analisi delle informazioni.

TESTO di Giuliana Coccia del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 14 aprile 2026 Quando sentiamo parlare di dati su economia, lavoro, popolazione o ambiente, raramente ci soffermiamo sul loro reale significato. Eppure, le statistiche ufficiali rappresentano uno degli strumenti più importanti per comprendere il funzionamento di un Paese e orientare le decisioni collettive. Per decenni hanno costituito una sorta di “infrastruttura invisibile” delle democrazie moderne: indicatori su occupazione, salute, istruzione o povertà hanno permesso di progettare politiche, misurarne gli effetti e correggerne gli errori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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