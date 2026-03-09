Il rapporto del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea riporta che nel 2025 si sono verificati 963 episodi di antisemitismo in Italia, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. Questa statistica evidenzia un aumento nel numero di atti antisemiti nel paese. Contestualmente, il governo ha presentato il Ddl Gasparri, una proposta di legge che mira a modificare alcune norme sulla libertà di espressione.

Roma, 9 mar – Il nuovo Rapporto sull’antisemitismo in Italia pubblicato dall’ Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) parla di 963 episodi nel 2025, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Il dato è stato rilanciato immediatamente dai principali quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, come prova di una “ crescita strutturale e preoccupante ” dell’antisemitismo nel Paese. Una narrazione che arriva proprio mentre il Senato approva il Ddl Gasparri, la legge che introduce nel sistema italiano la definizione di antisemitismo dell’ International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) e amplia gli strumenti repressivi e formativi contro il cosiddetto “odio antiebraico”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Antisemitismo, l’allarme dei numeri e il Ddl Gasparri: quando la statistica prepara il bavaglio

