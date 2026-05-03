Notizie dal mondo ASviS la fine della privacy | come la sorveglianza di massa si sta diffondendo nel mondo

L'articolo pubblicato il 31 marzo 2026 da Maddalena Binda, del Comitato di Redazione di ASviS, analizza la diffusione della sorveglianza di massa nel mondo. Si parla di come la privacy delle persone venga progressivamente compromessa a causa di sistemi di monitoraggio sempre più diffusi a livello globale. Il testo si concentra sui dati e sulle pratiche adottate da vari Paesi, senza esprimere giudizi o opinioni personali.

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda, Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 31 marzo 2O26. Dalle strade della Nigeria ai checkpoint in Cisgiordania, passando per le città statunitensi, milioni di persone sono già osservate e identificate da sistemi automatizzati. La sorveglianza di massa non è più uno scenario futuristico, ma una realtà in rapida espansione alimentata dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dalla crescente disponibilità di dati. Algoritmi predittivi e droni per il riconoscimento biometrico rendono il controllo sempre più pervasivo e il dissenso più difficile. Tra occhiali “salva-identità” e vestiti con decorazioni “anti sorveglianza” c’è chi prova a rimanere anonimo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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