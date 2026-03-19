Lei deve lavorare e io faccio la sua assistente | il video di Licia Colò con la figlia Liala è virale

Un video di pochi secondi mostra Licia Colò mentre dice a sua figlia Liala: “Lei deve lavorare e io faccio la sua assistente”. Il filmato è diventato virale sui social e in poche ore ha superato il milione di visualizzazioni. La clip ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno condiviso il contenuto sui propri profili.

Un breve video di Licia Colò con sua figlia Liala ha raggiunto in poche ore il milione di visualizzazioni sui social. Non si tratta di annunci clamorosi né di polemiche: semplicemente madre e figlia in attesa di un treno, in un momento quotidiano catturato senza filtri. Il filmato, pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram di Licia Colò mostra Liala con lineamenti che ricordano quelli della madre da giovane. La somiglianza e la naturalezza della scena hanno catturato immediatamente l’attenzione di tantissimi utenti e hanno portato il video ad avere un milione di visualizzazioni in poche ore. Nella didascalia del post, la conduttrice ha scritto: “ Condividere anche i momenti più semplici per essere felici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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