Licia Colò pubblica un video con la figlia Liala | in poche ore raggiunge un milione di views

Licia Colò ha pubblicato un video in stazione insieme alla figlia Liala, che in poche ore ha totalizzato un milione di visualizzazioni. La clip mostra i due mentre si trovano in un ambiente ferroviario, catturando l’attenzione degli utenti sui social media. La pubblicazione ha suscitato immediatamente interesse, portando a un alto numero di visualizzazioni in breve tempo.

Un video di Licia Colò in stazione con sua figlia Liala ha raggiunto un milione di views in poche ore. Il motivo? La bellezza e la somiglianza della figlia alla madre ha lasciato il web senza parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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