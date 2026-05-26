La figlia di Bruce Willis racconta la malattia del padre | È un' esperienza davvero tosta

Sono trascorsi tre anni dalla diagnosi di demenza frontotemporale che ha cambiato la vita di Bruce Willis, ormai ritiratosi dalle scene per il decadimento cognitivo e altre complicanze della malattia. In questo tempo la famiglia dell'attore ha raccontato spesso gli aspetti più complessi della. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rumer Willis, la figlia di Bruce, parla della malattia del padre: "È davvero tosta"Rumer Willis ha descritto il padre come molto fragile e ha affermato che la malattia lo ha reso molto diverso rispetto al passato.

Bruce Willis, la figlia Rumer rivela come sta oggi: “La malattia ha cambiato mio padre”La figlia di Bruce Willis ha dichiarato che l’attore sta vivendo un cambiamento a causa di una malattia.

Temi più discussi: Rumer Willis, la figlia di Bruce, parla della malattia del padre: È davvero tosta; Bruce Willis, la figlia Rumer: La malattia ha cambiato mio padre; La malattia ha dato a mio papà Bruce Willis una dolcezza particolare. È sempre stato molto macho, non gli sarebbe stata concessa questa tenerezza: parla Rumer, figlia dell'attore e Demi Moore; Bruce Willis, la figlia Rumer rivela come sta oggi: La malattia ha cambiato mio padre.

Anche se ora tra noi è tutto diverso, provo una gratitudine immensa. C’è una dolcezza nuova in lui #BruceWillis #RumerWillis #DemiMoore x.com

Rumer Willis, la figlia di Bruce, parla della malattia del padre: È davvero tostaRumer Willis, figlia dell'attore americano Bruce e di Demi Moore, ha parlato delle condizioni di salute del padre: trovo una tenerezza mai vista prima ... gazzetta.it

Bruce Willis, la figlia Rumer rivela come sta oggi: La malattia ha cambiato mio padreRumer Willis, la figlia maggiore di Bruce, racconta dei grandi cambiamenti causati dalla malattia del padre: Ora tra noi è tutto diverso ... dilei.it

Interstellar: Qualcosa che non ho mai notato sulla scena d'addio (spoiler) reddit