La figlia di Bruce Willis racconta la malattia del padre | È un' esperienza davvero tosta

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono trascorsi tre anni dalla diagnosi di demenza frontotemporale che ha cambiato la vita di Bruce Willis, ormai ritiratosi dalle scene per il decadimento cognitivo e altre complicanze della malattia. In questo tempo la famiglia dell'attore ha raccontato spesso gli aspetti più complessi della. 🔗 Leggi su Today.it

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Bruce Willis, la figlia Rumer rivela come sta oggi: “La malattia ha cambiato mio padre”La figlia di Bruce Willis ha dichiarato che l’attore sta vivendo un cambiamento a causa di una malattia.

Temi più discussi: Rumer Willis, la figlia di Bruce, parla della malattia del padre: È davvero tosta; Bruce Willis, la figlia Rumer: La malattia ha cambiato mio padre; La malattia ha dato a mio papà Bruce Willis una dolcezza particolare. È sempre stato molto macho, non gli sarebbe stata concessa questa tenerezza: parla Rumer, figlia dell'attore e Demi Moore; Bruce Willis, la figlia Rumer rivela come sta oggi: La malattia ha cambiato mio padre.

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