La figlia di Bruce Willis ha dichiarato che l’attore sta vivendo un cambiamento a causa di una malattia. Willis, noto attore di Hollywood, è assente dalle scene e dal pubblico da tempo. La famiglia ha reso noto il suo stato di salute, senza fornire dettagli specifici. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, che seguono gli sviluppi sulla condizione dell’attore.

Bruce Willis, uno degli attori che ha fatto la storia di Hollywood, è ormai da tempo lontano dalle scene e dal pubblico. Nel 2023, il divo ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale, un disturbo che, peggiorando col passare del tempo, stravolge le capacità comportamentali, fisiche e comunicative. A svelare nuovi dettagli sullo stato di salute di Bruce è la figlia Rumer, che ne ha raccontato i profondi cambiamenti. Rumer Willis sulla malattia del padre: “È davvero dura”. La famiglia di Bruce Willis, pur non mancando di aggiornare quando possibile i numerosi fan dell’attore, mantiene grande riserbo sulla sua nuova vita. A svelare qualche dettaglio in più sulle condizioni del divo di Die Hard è la figlia Rumer, ospite del podcast statunitense The Inside Edit. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bruce Willis, la figlia Rumer rivela come sta oggi: “La malattia ha cambiato mio padre”

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Rumer Willis Reveals How She Handles Criticism as a Single Mom | E! News

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