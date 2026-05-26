La fiera dell’incompiuto | anatomia degli sprechi della Juventus Mancano 10 punti
Durante la stagione 2025-26, la Juventus si trova a dover recuperare 10 punti rispetto a quanto accumulato finora. La squadra ha subito diverse sconfitte e pareggi, che hanno contribuito a questa differenza. La società ha investito in nuovi acquisti, ma molte operazioni non hanno portato i risultati sperati. La situazione evidenzia alcune inefficienze e spese non ripagate, senza che si siano ancora trovate soluzioni definitive.
di Paolo Rossi La fiera dell’incompiuto: anatomia degli sprechi della Juventus 2025-26. Mancano 10 punti a quanto prodotto. C’è una sottile linea rossa che divide il dominio del campo dalla frustrazione, e la Juventus di questa stagione ci ha ballato sopra con una costanza quasi scientifica. Leggendo le statistiche corrette, emerge il profilo di una squadra affetta da una grave patologia: la “ sindrome della porta stretta “. Ovvero, la perversa tendenza a gettare al vento le partite in cui si produce almeno il doppio delle occasioni rispetto agli avversari. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il prologo di Tudor: la trappola dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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