La fiera dell’incompiuto | anatomia degli sprechi della Juventus Mancano 10 punti

Notizia in breve

Durante la stagione 2025-26, la Juventus si trova a dover recuperare 10 punti rispetto a quanto accumulato finora. La squadra ha subito diverse sconfitte e pareggi, che hanno contribuito a questa differenza. La società ha investito in nuovi acquisti, ma molte operazioni non hanno portato i risultati sperati. La situazione evidenzia alcune inefficienze e spese non ripagate, senza che si siano ancora trovate soluzioni definitive.