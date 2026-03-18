Il Milan si trova a dover recuperare diversi punti per assicurarsi un posto in Champions League dopo aver rinunciato al titolo di campione d’Italia. Nell’analisi degli ultimi dieci anni di Serie A, si evidenzia come la squadra abbia accumulato un certo distacco rispetto alle posizioni di vertice e quali siano i margini ancora disponibili per raggiungere l’obiettivo.

Massimiliano Allegri lo ripete da mesi: l’obiettivo del Milan è il quarto posto, la qualificazione alla Champions League. Con 60 punti dopo 29 giornate, la squadra rossonera è seconda in classifica, a otto lunghezze dall’Inter, e con nove partite ancora da giocare. Numeri e precedenti storici suggeriscono che l’obiettivo sia vicino, ma quanto manca davvero? Analizzando le ultime dieci stagioni di Serie A, emerge un quadro chiaro: la soglia matematica per il quarto posto è alla portata dei rossoneri, anche senza exploit miracolosi. Negli ultimi dieci campionati, la media punti per il quarto posto è stata di 71,5. La quota più alta registrata nello stesso arco temporale è stata di 78 punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quanti punti mancano davvero all’obiettivo Champions? L’analisi degli ultimi 10 anni di Serie A

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