Juventus Women quanti punti mancano all’aritmetica qualificazione alla Champions

La Juventus Women si trova a un passo da un traguardo importante: la qualificazione alla Champions League. La squadra ha ancora alcune partite da giocare e i punti necessari per assicurarsi matematicamente la qualificazione sono ancora da raggiungere. La prossima partita, prevista per sabato, potrebbe essere decisiva per concretizzare l’obiettivo, ma il raggiungimento aritmetico è ancora in bilico.

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