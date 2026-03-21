Sciopero nazionale dei giornalisti la replica di Fieg | Assenza di disponibilità da Fnsi a innovare le norme contrattuali

Oggi i giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale, mentre la Fieg ha risposto con un comunicato in cui denuncia la mancanza di disponibilità da parte della Fnsi a rinnovare le norme contrattuali. La Fieg sottolinea che gli editori della FIEG hanno osservato questa situazione e si sono espressi sulla questione. La disputa riguarda quindi le negoziazioni contrattuali tra le parti coinvolte.

Pubblichiamo qui di seguito il comunicato della Fieg: Gli editori della FIEG rilevano che siamo in presenza di un contratto nazionale di lavoro ancorato a modelli di business non più esistenti e che garantisce dei privilegi ormai non più sostenibili, quali ad esempio il pagamento delle ex festività abolite 50 anni fa o gli automatismi retributivi in percentuale che, peraltro, hanno ampiamente tenuto indenni i giornalisti dagli effetti dell’inflazione. Questa è la ragione per cui il sindacato non ha voluto affrontare né il tema della complessiva modernizzazione del contratto (che sarebbe invero essenziale come strumento di competitività) né l’introduzione di regole più flessibili per favorire l’assunzione di giovani, preferendo invece limitarsi a richieste esclusivamente economiche. 🔗 Leggi su Open.online

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