Il Padule scrive la storia Vince e va in Eccellenza

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Padule ha vinto la partita contro il Campitello con il risultato di 2-0, conquistando la promozione in Eccellenza. La squadra ha schierato Radicchi tra i pali, con S. Giacometti, Bianconi, Fondacci e Mariucci in difesa. A centrocampo, sono scesi in campo Marchi, Monacelli e Pavoni, mentre in attacco Bazzucchini, Kabraoui e Battistelli. La partita si è conclusa con questa vittoria che permette al Padule di salire di categoria.

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PADULE 2 CAMPITELLO 0 PADULE (4-3-3): Radicchi; S. Giacometti, Bianconi, Fondacci, Mariucci; Marchi (33’st Procacci), Monacelli (44’st Barbacci), Pavoni; Bazzucchini (20’st Inweregbu), Kabraoui (31’st Dragoni), Battistelli (41’st Cambiotti). A disp. Mosca, L. Giacometti, Pascolini, Moriconi. All. Pierotti. CAMPITELLO (4-2-3-1): Roversi; Bellini, Giubilei (42’st Mascherucci), Cianchetta, N. Grifoni; Silveri (31’st Zamporlini), Silvestri; Leonardi (31’st Dominici), Latini, De Santis (33’st Alessandro); Zahr. A disp. Trippanera, P. Grifoni, Petrungaro, Andreucci, Candelori. All. Sabatini. Arbitro: Uccelli di Perugia (Ricci e Polveri). Marcatori: 26’st Fondacci, 35’st Inweregbu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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