il padule scrive la storia vince e va in eccellenza

Notizia in breve

Il Padule ha vinto la partita contro il Campitello con il risultato di 2-0, conquistando la promozione in Eccellenza. La squadra ha schierato Radicchi tra i pali, con S. Giacometti, Bianconi, Fondacci e Mariucci in difesa. A centrocampo, sono scesi in campo Marchi, Monacelli e Pavoni, mentre in attacco Bazzucchini, Kabraoui e Battistelli. La partita si è conclusa con questa vittoria che permette al Padule di salire di categoria.