Ballardini applaude l’Avellino | Orgoglioso di questi ragazzi il 3-0 è troppo pesante
L’avventura dei playoff dell’Avellino si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro al “Ceravolo”. La squadra biancoverde, che aveva raggiunto questa fase dopo la stagione regolare, è stata eliminata e non accederà alla semifinale contro il Palermo. L’allenatore della squadra ha espresso soddisfazione per l'impegno dei giocatori, commentando che il risultato finale è troppo pesante rispetto alla prestazione.
L’avventura playoff dell’Avellino si ferma al “Ceravolo”, dove il Catanzaro supera i biancoverdi 3-0 e conquista la semifinale contro il Palermo. Nonostante il passivo pesante, Davide Ballardini ha analizzato con lucidità la prova della sua squadra, sottolineando il percorso compiuto dai lupi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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LabTv. . Le dichiarazioni di mister Ballardini al termine della gara Catanzaro-Avellino facebook
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