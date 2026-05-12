Ballardini applaude l’Avellino | Orgoglioso di questi ragazzi il 3-0 è troppo pesante

L’avventura dei playoff dell’Avellino si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro al “Ceravolo”. La squadra biancoverde, che aveva raggiunto questa fase dopo la stagione regolare, è stata eliminata e non accederà alla semifinale contro il Palermo. L’allenatore della squadra ha espresso soddisfazione per l'impegno dei giocatori, commentando che il risultato finale è troppo pesante rispetto alla prestazione.

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L’avventura playoff dell’Avellino si ferma al “Ceravolo”, dove il Catanzaro supera i biancoverdi 3-0 e conquista la semifinale contro il Palermo. Nonostante il passivo pesante, Davide Ballardini ha analizzato con lucidità la prova della sua squadra, sottolineando il percorso compiuto dai lupi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ballardini applaude l’Avellino: “Questo traguardo nasce dagli uomini”Tempo di lettura: 3 minutiL’Avellino conquista i play-off al termine di una battaglia intensa contro il Modena e al triplice fischio esplode la... Ballardini applaude l’Avellino: “Primo tempo molto buono, possiamo crescere ancora”Tempo di lettura: 2 minutiSeconda vittoria consecutiva e segnali sempre più incoraggianti per l’Avellino di Davide Ballardini. Temi più discussi: Ballardini applaude l’Avellino: Orgoglioso di questi ragazzi, il 3-0 è troppo pesante; Catanzaro-Avellino 3-0, Ballardini: Orgoglioso dei ragazzi, i giallorossi possono ambire alla Serie A; Palumbo tra orgoglio e rammarico: Playoff quasi impensabili qualche mese fa; Palmiero non nasconde l'amarezza: Il sogno volevamo alimentarlo ancora. Avellino, Ballardini: Orgoglioso del percorso fatto. Da domani penseremo al futuroDavide Ballardini, tecnico dell'Avellino, ha parlato in conferenza stampa al termine del preliminare playoff perso (3-0) contro il Catanzaro al Ceravolo: Orgoglio per il percorso fatto e l’amaro in b ... tuttob.com AVELLINO - Ballardini: Orgoglio e amaro in bocca, ora si riparte da quiDavide Ballardini, allenatore dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, dopo la sconfitta contro il Catanzaro: Orgoglio per il percorso fatto e l’amaro in bocca perché nel primo ... napolimagazine.com