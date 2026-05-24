Festa della Repubblica | aperture straordinarie musei concerti e incontri
In occasione dell’80° anniversario del referendum del 1946, il Comune di Genova organizza aperture straordinarie di musei, concerti e incontri pubblici. Le iniziative si svolgono durante tutta la giornata, coinvolgendo diversi spazi culturali e istituzionali della città. L’obiettivo è celebrare l’evento storico che ha portato alla nascita della Repubblica Italiana. Non sono previsti altri eventi al di fuori del programma concordato.
Il Comune di Genova celebra la Festa della Repubblica con un ricco programma di iniziative dedicate all’80° anniversario del referendum istituzionale del 1946, che sancì la nascita della Repubblica Italiana.Il filo conduttore delle celebrazioni sarà il tema “I volti della Repubblica – 80 anni dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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