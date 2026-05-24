Festa della Repubblica | aperture straordinarie musei concerti e incontri

Notizia in breve

In occasione dell’80° anniversario del referendum del 1946, il Comune di Genova organizza aperture straordinarie di musei, concerti e incontri pubblici. Le iniziative si svolgono durante tutta la giornata, coinvolgendo diversi spazi culturali e istituzionali della città. L’obiettivo è celebrare l’evento storico che ha portato alla nascita della Repubblica Italiana. Non sono previsti altri eventi al di fuori del programma concordato.