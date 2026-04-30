Natura animali e buon cibo | il Primo maggio al Bioparco di Sicilia

Dal 1 al 3 maggio, il Bioparco di Sicilia a Carini ospita tre giornate dedicate alla natura, agli animali e al cibo. Durante l’evento, i visitatori possono partecipare a iniziative e attività pensate per tutta la famiglia, con l’obiettivo di vivere un’esperienza all’aperto tra diversi esemplari animali e specialità gastronomiche. L’appuntamento si ripete ogni anno in occasione del Primo maggio.

Tre giornate imperdibili per staccare dalla routine e immergersi nella natura, tra animali, buon cibo e tanto divertimento al Bioparco di Sicilia, a Carini, dal primo al 3 maggio.Nella piazza dell’area ristoro, dalle 11 alle 15 (1° e 3 maggio fino alle 16) si gioca con gli animatori: tiro alla.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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