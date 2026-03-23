Nel cuore del rione Monti, a pochi passi dalla maestosa Santa Maria Maggiore, la basilica di Santa Prassede custodisce uno degli ambienti più affascinanti e meno conosciuti di Roma: il Sacello di San Zenone. Realizzato nel IX secolo da papa Pasquale I come cappella funeraria per la madre Teodora, il sacello è un raro esempio di oratorio altomedievale annesso a una basilica e rappresenta un capolavoro assoluto della Roma carolingia. Di San Zenone non si sa praticamente nulla se non che è seppellito in questa cappella a lui dedicata. La tradizione che vorrebbe anche Pasquale I seppellito qui è smentita dal Liber Pontificalis che ne colloca la sepoltura nell’oratorio di San Pietro da lui stesso realizzato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il Sacello di San Zenone: un gioiello nascosto dell’alto medioevo romano

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