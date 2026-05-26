“Mi sono divertito così tanto. La macchina era fantastica in ogni giro”. Che il podio conquistato da Lewis Hamilton in Canada avesse un valore speciale lo si era capito fin da subito, quando il britannico, via radio, si era rivolto al suo team in italiano: “Grazie a tutti! Questo è il risultato che ci meritiamo!”. E in effetti il ferrarista è sembrato trovarsi finalmente a suo agio con la SF-26, al punto da portarsi a sole tre lunghezze dal compagno di box Leclerc in classifica, con fiducia e numeri ben diversi da quelli dello scorso anno. Ma cos’è cambiato? Era da tempo che non si vedeva un Hamilton così, aggressivo in pista – splendido il duello che l’ha visto prevalere su Verstappen per il secondo posto – ed entusiasta una volta sceso dalla sua SF-26, con tanto di abbracci e stretta di mano con lo storico rivale olandese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Ferrari si gode il "nuovo" Hamilton: "Sono riuscito ad attaccare in ogni curva"

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Lewis Hamilton & Toto Wolff congratulates Kimi Antonelli on 1st Win in F1

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