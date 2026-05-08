Hamilton non vuole più usare il simulatore F1 Ferrari | Ogni volta mi manda nella direzione sbagliata

Dopo un fine settimana difficile a Miami, il pilota britannico ha annunciato di sospendere l’utilizzo del simulatore di Maranello prima del Gran Premio del Canada. Secondo quanto comunicato, Hamilton ritiene che le sessioni di allenamento virtuale non siano più utili e che possano influenzare negativamente le sue prestazioni in pista. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di capire come migliorare i risultati in vista delle prossime gare.

Lewis Hamilton cambia metodo dopo il weekend complicato di Miami: il pilota della Ferrari ha deciso di prendersi una pausa dal simulatore di Maranello prima del GP del Canada, convinto che il lavoro virtuale non stia trovando riscontro in pista.🔗 Leggi su Fanpage.it

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