La Ferrari presenta la prima vettura 100% elettrica, chiamata Luce, a un incontro con il presidente e un papa. Dopo l’annuncio, il titolo in Borsa crolla del 8,37%, con investitori e ex dirigenti che criticano duramente il modello. Tra le reazioni, alcuni esponenti storici del marchio chiedono di rimuovere il simbolo del Cavallino dalla vettura. La risposta del mercato si traduce in una perdita significativa di valore azionario.

A vederla di lato, non sembra una Ferrari. A vederla di fronte, non pare proprio una Ferrari. A vederla da dietro forse..no, non lo sembra neanche dietro. Il colore, forse, può richiamarla? No, nemmeno: l’hanno presentata di tutti i colori. Dalle parti di Maranello, il vernisage per la nuova Ferrari Luce, la prima vettura 100% elettrica di serie mai prodotta dalla casa del Cavallino rampante, era vista come un evento destinato a monopolizzare l’opinione pubblica. Monopolizzare e dividere, queste reazioni erano tenute in conto. Certamente non si aspettavano l’ondata di critiche piombate sul nuovo bolide multicolore del Cavallino e, per osmosi, sul John Elkann, che di questo progetto è il papà, quantomeno spirituale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Ferrari elettrica fa il pieno di critiche e prende una sbandata a Piazza Affari: -8%

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FERRARI ELETTRICA - Sono Impazziti o è una IDEA GENIALE

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