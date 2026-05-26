La fama di pusher lo precede spacciatore arrestato in flagranza

Notizia in breve

Gli agenti della Squadra Mobile di Rimini hanno arrestato in flagrante un uomo di 40 anni albanese, noto alle forze dell’ordine, mentre distribuiva droga nel quartiere di Miramare. Il sospetto si è concentrato sul suo continuo movimento tra le vie della zona, che ha portato gli investigatori a monitorarlo da vicino. Durante l’intervento, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti pronti alla vendita.