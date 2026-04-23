Blitz a Papasidero | cani scoprono lo spaccio arrestato in flagranza

Un blitz condotto dalla Squadra Mobile a Papasidero ha portato all’arresto di un uomo sorpreso in flagranza con hashish e cocaina. Durante l’operazione, sono stati sequestrati droga e denaro. La Procura di Cosenza aveva avviato l’indagine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area castrovillarese. Le forze dell’ordine hanno utilizzato anche cani antidroga nell’operazione.

? Cosa sapere La Squadra Mobile arresta un uomo a Papasidero con hashish e cocaina sequestrati.. Il blitz della Procura di Cosenza mira a smantellare lo spaccio nell'area castrovillarese.. La Squadra Mobile di Cosenza ha portato via un uomo a Papasidero dopo aver trovato cocaina e hashish nascosti in una casa, mettendo fine a un giro di spaccio locale. L’operazione, che ha il coinvolgimento dell’unità cinofila, è stata coordinata dalla Procura della sotto la guida del procuratore capo Alessandro D’Alessio, a seguito di controlli serrati concentrati soprattutto nell’area di Castrovillari. Il controllo sul territorio e il blitz nelle case di Papasidero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Papasidero: cani scoprono lo spaccio, arrestato in flagranza Notizie correlate Lecce, confezionava cocaina in casa per lo spaccio, 32enne arrestato in flagranza di reatoUn arresto per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, questo il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato nella... Catania, blitz dei cani: sventlato lo spaccio da migliaia di euroUn operativo della squadra cinofila della Questura di Catania ha portato al sequestro di 11 chili di stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana in...