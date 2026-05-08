Lo spacciatore itinerante arrestato in flagranza dai carabinieri la cocaina in una scatola di caramelle

Un uomo coinvolto in attività di spaccio è stato arrestato dai carabinieri di Rimini. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato cocaina nascosta in una scatola di caramelle. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato fermato mentre si trovava alla guida di un’auto con atteggiamento sospetto. L’arresto è avvenuto nella giornata di giovedì e la droga è stata sequestrata sul posto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il suo volto non era sconosciuto agli investigatori della Sezione operativa dei carabinieri di Rimini ed essendo una vecchia conoscenza per reati legati allo spaccio di droga quando, nella giornata di giovedì, lo hanno visto aggirarsi con fare sospetto al volante di una vettura hanno deciso di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Empoli FI Operazione antidroga dei Carabinieri: smantellata raffineria di cocaina, quattro arresti Notizie correlate Nasconde cocaina negli slip ma i Carabinieri di Palagiano lo beccano: arrestato baby spacciatoreA Palagiano (Taranto) i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo minorenne che nascondeva droga nelle mutande. Lo spacciatore itinerante finisce nella rete dei carabinieri, la droga nascosta negli ovettiUno spacciatore “itinerante” quello arrestato dai carabinieri di Rimini nel pomeriggio di martedì in quanto sorpreso a vendere cocaina nella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un altro spacciatore arrestato grazie alle segnalazioni con la App della Polizia; Lo spaccio è un affare di famiglia: marito e moglie arrestati con 800 grammi di stupefacenti e 21mila euro in contanti; Droga per i detenuti dalla finestra del carcere di Fossano: arrestato lo spacciatore di hashish; L’arresto della squadra mobile. Perde il lavoro per la droga. Fa cinque rapine e finisce in carcere. Zen, tenta la fuga dopo un controllo dei carabinieri: arrestatoPALERMO – Spacciatore arrestato allo Zen dopo un breve inseguimento a piedi con i carabinieri del nucleo radiomobile. È stato trovato in possesso di dosi di crack, cocaina, hashish e marijuana, oltre ... livesicilia.it Droga ai pendolari della tintarella. Spacciatore arrestato in stazioneIn manette un trentenne originario del Marocco: proponeva cocaina e hashish a chi rientrava a casa. Sono state sequestrate 11 dosi di cocaina, 10 grammi di hashish e un taglierino, oltre a 875 euro ... lanazione.it Lo spacciatore itinerante finisce nella rete dei carabinieri, la droga nascosta negli ovetti #Rimini - facebook.com facebook