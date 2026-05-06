‘La Fagianata’ di Magrini | Per Vingegaard non sarà una passeggiata Vorrei che Pellizzari azzardasse attenzione a Pinarello

Nella rubrica quotidiana ‘La Fagianata’, Riccardo Magrini analizza le sfide del prossimo Giro d’Italia 2026, parlando delle possibili strategie e delle figure di spicco che potrebbero influenzare la corsa. Magrini, noto commentatore di Eurosport e ex corridore, si concentra sulle difficoltà che potrebbe incontrare il favorito Vingegaard e sui rischi che potrebbero derivare da alcune azzardate mosse di altri corridori come Pellizzari. La discussione si concentra sui principali temi tecnici e tattici previsti nel percorso.

Torna l’immancabile ‘Fagianata ‘, la rubrica giornaliera con cui approfondiremo insieme a Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport ed corridore capace in carriera di vincere una tappa al Tour de France, i principali temi del Giro d’Italia 2026. Quest’oggi presentiamo i principali temi della ormai imminente Corsa Rosa. UN PERCORSO NON COSÌ DURO. Gli arrivi in salita sono 7, poi c’è l’ascesa di Fermo che è abbastanza dura. Il percorso in apparenza sembra semplice, però secondo me è stata un’esigenza dettata dalle situazioni meteo degli ultimi anni. Abbiamo visto che ci sono sempre state difficoltà quando si è andati sopra i 2000 metri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Per Vingegaard non sarà una passeggiata. Vorrei che Pellizzari azzardasse, attenzione a Pinarello” Notizie correlate Leggi anche: Magrini: “Pogacar vuole vincere tutte le Classiche, ha fatto un programma particolare. Pellizzari sarà la sorpresa dell’anno” Giulio Pellizzari: “Vingegaard non sbaglia facilmente. Cercherò di restargli vicino nelle fasi decisive”Giulio Pellizzari sarà il faro del movimento tricolore al prossimo Giro d’Italia 2026 che partirà dalla Bulgaria e vedrà svolgersi ben quattro tappe...