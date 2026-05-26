la dottrina digitale della chiesa e la sveglia per il mondo libero

La Chiesa ha pubblicato la dottrina digitale tramite l’enciclica Magnifica Humanitas, firmata da Papa Leone. Questo documento rappresenta una risposta politica e universale alle questioni legate all’intelligenza artificiale e al suo impatto sulla società moderna. La pubblicazione si inserisce nel dibattito globale sulla regolamentazione e l’etica dell’IA, offrendo una prospettiva ufficiale della Chiesa sulla materia.

L’industria dell’IA ha bisogno di trovare circa mille miliardi di dollari entro la fine dell’anno per finanziare l’evoluzione della cosiddetta super intelligenza artificiale, e la prossima quotazione in borsa dei giganti dell’IA serve esattamente a questo scopo. I capitali arriveranno, vedremo se seguirà la volontà politica di costruire gli immensi data center resisterà davanti ai primi segnali di opposizione. Da oggi però ci sono la Chiesa cattolica e il Papa americano ad alzare la mano, e a dire stop. Il Papa americano è un colpo di genio dello Spirito Santo, al pari di quell’altro colpo di teatro che nel 1978 portò sul Soglio di Pietro un Papa polacco, perché era arrivato il momento di archiviare l’impero del male sovietico che affliggeva l’Est Europa e non solo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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