La dottrina sociale della Chiesa | il nuovo libro di Delle Site al Salone del Libro

Durante il 38esimo Salone Internazionale del Libro di Torino è stato presentato un nuovo volume scritto da Benedetto Delle Site. Il libro analizza la dottrina sociale della Chiesa, facendo riferimento alla profezia di Leone XIII e alle sfide attuali. La pubblicazione si propone di collegare il pensiero cattolico con le questioni contemporanee. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, offrendo uno spunto di riflessione sui temi religiosi e sociali.

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La profezia di Leone XIII e le sfide del presente: il nuovo libro di Benedetto Delle Site. Nel panorama del 38esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, un volume si è distinto per la sua capacità di connettere la grande tradizione del pensiero cattolico con le urgenze del presente. Presso lo stand dell’editore Historica – Giubilei Regnani, è stato presentato “La dottrina sociale della Chiesa. La profezia di Leone XIII ai tempi di Leone XIV”, l’ultima fatica editoriale di Benedetto Delle Site. Un magistero che attraversa i secoli. L’opera, arricchita dalla prefazione del cardinale Angelo Bagnasco, non è una semplice raccolta di documenti, ma una vera e propria “teologia morale della società”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - “La dottrina sociale della Chiesa”: il nuovo libro di Delle Site al Salone del Libro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Rinascita carolingia istruzione Sullo stesso argomento Dal cuoco al Salone del Libro: la sfida sociale di un primo libro? Domande chiave Come ha fatto un cuoco a trasformare il segreto della scrittura in impegno sociale? Perché l'aiuto ai senzatetto ha scatenato la... Il libro “Psicoanalisi e infanzia” di Adelia Lucattini al salone del libro di TorinoAl salone internazionale del libro di Torino 2026 sarà presentato il volume “Psicoanalisi e infanzia. La profezia di Leone XIII riletta oggi, la dottrina sociale e le sfide moderneAGI - Al 38esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, presso lo stand dell’editore Historica – Giubilei Regnani è stato presentato il nuovo libro di Benedetto Delle Site, La dottrina sociale del ... msn.com La dottrina sociale della Chiesa al Salone del LibroAl Salone del Libro di Torino è stato presentato il nuovo libro di Benedetto Delle Site, La dottrina sociale della Chiesa. La profezia di Leone XIII ai tempi di Leone XIV. (ANSA) ... ansa.it