La dottrina sociale della Chiesa | il nuovo libro di Delle Site al Salone del Libro

Da gbt-magazine.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il 38esimo Salone Internazionale del Libro di Torino è stato presentato un nuovo volume scritto da Benedetto Delle Site. Il libro analizza la dottrina sociale della Chiesa, facendo riferimento alla profezia di Leone XIII e alle sfide attuali. La pubblicazione si propone di collegare il pensiero cattolico con le questioni contemporanee. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, offrendo uno spunto di riflessione sui temi religiosi e sociali.

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La profezia di Leone XIII e le sfide del presente: il nuovo libro di Benedetto Delle Site. Nel panorama del 38esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, un volume si è distinto per la sua capacità di connettere la grande tradizione del pensiero cattolico con le urgenze del presente. Presso lo stand dell’editore Historica – Giubilei Regnani, è stato presentato “La dottrina sociale della Chiesa. La profezia di Leone XIII ai tempi di Leone XIV”, l’ultima fatica editoriale di Benedetto Delle Site. Un magistero che attraversa i secoli. L’opera, arricchita dalla prefazione del cardinale Angelo Bagnasco, non è una semplice raccolta di documenti, ma una vera e propria “teologia morale della società”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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