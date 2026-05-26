Nel 2026 ricorreranno 300 anni dalla fondazione della Biblioteca Fabroniana, istituita nel 1726 dal cardinale Carlo Agostino Fabroni. La biblioteca era stata creata con l’obiettivo di servire in modo permanente la città e il pubblico. La celebrazione di questo anniversario avverrà nel contesto di un evento organizzato dalla diocesi. La struttura è stata concepita come un patrimonio aperto alla comunità e alla cultura locale.

PISTOIA Nel 2026 ricorrono i 300 anni dalla fondazione della Biblioteca Fabroniana, istituita per volontà del cardinale Carlo Agostino Fabroni nel 1726 perché potesse "sempre, et in perpetuo servire a commodo, ed uso publico della città". La Diocesi celebra questo importante anniversario con una giornata di visite gratuite e una concelebrazione eucaristica. La Biblioteca conserva circa settemila volumi manoscritti e a stampa donati dal Cardinale riguardanti la teologia, la medicina, le scienze umanistiche e quelle scientifiche, ma è anche un luogo unico nel suo genere per la storia e la collocazione sopra la chiesa dei SS. Prospero vescovo e Filippo Neri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Diocesi celebra i 300 anni della Biblioteca Fabroniana

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