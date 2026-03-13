La magia dei numeri alla conquista della Biblioteca Civica | Verona celebra il Pi Day con La Festa della Matematica

Sabato 14 marzo, la Biblioteca Civica di Verona organizza “La Festa della Matematica”, un evento che coinvolge cittadini di tutte le età con attività, giochi e laboratori dedicati ai numeri e alle funzioni matematiche. La giornata mira a far conoscere la matematica al di fuori delle aule scolastiche, portandola tra le strade della città e coinvolgendo il pubblico in esperienze pratiche e divertenti.

Studenti dei licei scientifici diventano divulgatori per un giorno tra giochi, enigmi e laboratori aperti a tutte le età: «Abbattiamo lo stereotipo che la matematica sia difficile e noiosa» La matematica esce dalle aule scolastiche e si apre alla città. Sabato 14 marzo la Biblioteca Civica di Verona ospiterà "La Festa della Matematica", un pomeriggio di attività, giochi e laboratori dedicati a una disciplina spesso percepita come complessa ma che, nelle intenzioni degli organizzatori, verrà presentata in modo accessibile e coinvolgente per tutte le età. La data non è casuale: il 14 marzo, infatti, nel sistema di notazione anglosassone 3.14, richiama la celebre costante matematica Pi Greco, il cui valore approssimato è comunemente indicato come 3,14, ricorrenza celebrata in tutto il mondo con il cosiddetto Pi Day.