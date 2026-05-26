La difesa di Sempio ha affermato che il DNA rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi non appartiene a Andrea Sempio. Secondo i legali, il risultato del test genetico è considerato un elemento fragile, parziale e non sufficiente a sostenere una prova scientifica valida contro il loro assistito. La discussione riguarda la validità dell’attribuzione genetica e il peso da assegnarle nel procedimento giudiziario.

AGI - Il dato dell' attribuibilità ad Andrea Sempio del DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi "deve essere considerato un elemento fragile, parziale e non individualizzante, non idoneo a fondare una conclusione accusatoria scientificamente robusta". Lo scrive la genetista Marina Baldi nella consulenza depositata ieri per conto della difesa di Andrea Sempio. "Il dato appare tecnicamente debole poiché non si tratterebbe di profili pieni e singoli, ma di profili misti, incompleti e non pienamente consolidati - spiega -. Inoltre, il dato Y-STR (il cromosoma Y, ndr) non ha valore individualizzante paragonabile a un profilo autosomico completo e deve essere interpretato con prudenza ancora maggiore in presenza di contributi multipli". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La difesa di Sempio insiste: "Il Dna nelle unghie di Chiara non è di Andrea"

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