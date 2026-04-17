Garlasco nuova consulenza chiesta al genetista Carlo Previderè | trovò il dna di Sempio sulle unghie di Chiara

A Garlasco, è stata richiesta una nuova consulenza al genetista Carlo Previderè, che aveva già analizzato il DNA di Sempio trovato sulle unghie di Chiara. La procedura si inserisce nelle indagini in corso sul caso, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti ancora da approfondire. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui passaggi successivi, ma si tratta di un passo importante nel percorso investigativo.

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco. Notizia dell’ultima ora, è stata chiesta una nuova consulenza al genetista Carlo Previderè, colui che attribuì un profilo di dna ad Andrea Sempio in riferimento al materiale riscontrato sulle unghie di Chiara Poggi. Dunque la procura ha chiesto approfondimenti genetici allo specialista. Non è noto l’oggetto su cui si sta lavorando, ma è probabile che si tratti di un elemento di rilievo. Garlasco, nuova consulenza chiesta al genetista Carlo Previderè Carlo Previderè e la consulenza sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi Cosa è emerso dall'analisi dei computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi Garlasco, nuova consulenza chiesta al genetista Carlo Previderè Il talk show “Mattino 5” ha rivelato che manca una consulenza importante sui tavoli dei magistrati.🔗 Leggi su Virgilio.it

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