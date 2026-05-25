Garlasco depositati gli atti della difesa di Sempio Baldi | DNA sulle unghie di Chiara è per contaminazione
La difesa di Sempio ha depositato quattro consulenze in Procura a Pavia, rispondendo agli accertamenti sui reperti collegati al delitto di Garlasco. Uno dei punti contestati riguarda il DNA trovato sotto le unghie della vittima, che il legale ha attribuito a contaminazione. Le consulenze sono state presentate come parte della risposta alle indagini in corso.
Il team difensivo di Andrea Sempio ha depositato in Procura a Pavia quattro consulenze in riposta a quanto contenuto nel fascicolo con tutti gli accertamenti dei pm che indagano sul delitto di Garlasco. Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Garlasco, nuovi risvolti. La difesa di Sempio lavora per smontare l'audio
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