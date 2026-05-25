Garlasco depositati gli atti della difesa di Sempio Baldi | DNA sulle unghie di Chiara è per contaminazione

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La difesa di Sempio ha depositato quattro consulenze in Procura a Pavia, rispondendo agli accertamenti sui reperti collegati al delitto di Garlasco. Uno dei punti contestati riguarda il DNA trovato sotto le unghie della vittima, che il legale ha attribuito a contaminazione. Le consulenze sono state presentate come parte della risposta alle indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il team difensivo di Andrea Sempio ha depositato in Procura a Pavia quattro consulenze in riposta a quanto contenuto nel fascicolo con tutti gli accertamenti dei pm che indagano sul delitto di Garlasco. Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caso Garlasco, nuovi risvolti. La difesa di Sempio lavora per smontare l'audio

Video Caso Garlasco, nuovi risvolti. La difesa di Sempio lavora per smontare l'audio

Notizie e thread social correlati

Garlasco, nuova consulenza chiesta al genetista Carlo Previderè: trovò il dna di Sempio sulle unghie di ChiaraA Garlasco, è stata richiesta una nuova consulenza al genetista Carlo Previderè, che aveva già analizzato il DNA di Sempio trovato sulle unghie di...

Garlasco, Pm: "21 elementi utili per provare la colpevolezza di Sempio: dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi all'impronta 33"La Procura ha presentato 21 elementi ritenuti utili a dimostrare la colpevolezza di Sempio nel caso di Garlasco.

Temi più discussi: Garlasco, il giallo degli appunti nella richiesta di archiviazione di Andrea Sempio; Garlasco, il giallo del biglietto anonimo nel fascicolo su Andrea Sempio; Garlasco, la famiglia Cappa-Poggi chiede gli atti su Sempio: il nuovo fronte processuale; Garlasco, Sempio intercettato: Magistrati stra-corrotti. Pagati da Stasi? Ci sono cose strane sotto.

garlasco depositati gli attiGarlasco, depositati gli atti della difesa di Sempio. Baldi: DNA sulle unghie di Chiara è per contaminazioneIl team difensivo di Andrea Sempio ha depositato in Procura a Pavia quattro consulenze in riposta a quanto contenuto nel fascicolo con tutti gli accertamenti ... fanpage.it

garlasco depositati gli attiGarlasco, le Cappa chiedono di leggere gli atti dell’inchiesta su SempioLa famiglia Cappa ha chiesto l’accesso agli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L’istanza è stata presentata dalle gemelle Paola e Stefania e da loro madre Maria Rosa Poggi, rispettiva ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web