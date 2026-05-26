La destra sollevata dopo le elezioni amministrative ma deve guardarsi le spalle da Vannacci
Dopo le elezioni amministrative, la destra festeggia i risultati, ma si prepara a eventuali contestazioni. Un generale in congedo ha dichiarato che potrebbe intervenire in caso di tensioni sociali. La polizia ha rafforzato i controlli nelle zone di maggiore affluenza. Nessuna manifestazione ufficiale annunciata, ma le forze dell’ordine monitorano attentamente la situazione. La vittoria elettorale ha alimentato commenti di parte, mentre le autorità invitano alla calma.
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