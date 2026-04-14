La situazione peggiorata Recanatese in questo momento c’è da guardarsi le spalle

La Recanatese torna a casa da una trasferta importante con nuovi motivi di insoddisfazione. La squadra ha subito una sconfitta che si aggiunge a una serie di risultati negativi, alimentando le polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione attuale si fa più complicata, e la squadra si trova sotto pressione in vista delle prossime sfide.

Per l’ennesima volta la Recanatese torna da una trasferta decisiva con un carico di recriminazioni ancora, se possibile, più pesante rispetto ad altre occasioni. Nel ricco campionario dei rimpianti forse mancava quello di aver giocato un primo tempo sontuoso, dove sono state "fatturate" almeno una mezza dozzina di palle gol limpidissime, è stato realizzato un gol da cineteca con un sombrero di destro ed un tracciante di sinistro di Scorza finito all’incrocio dei pali (ed un compagno, Di Francesco, a mettersi le mani nei capelli per l’incredulità) ed un avversario che sembrava come quel classico pugile suonato che barcollava sul ring in attesa dell’inevitabile colpo del ko.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La situazione peggiorata. Recanatese, in questo momento c’è da guardarsi le spalle La giornata e i prossimi impegni. I bianconeri salutano il quarto posto e devono guardarsi le spalleCon i risultati maturati tra ieri e venerdì la Pianese dice sostanzialmente addio alla (oggettivamente remota) possibilità del quarto posto e adesso... Leggi anche: Allegri: "L'Inter? Più importante guardarsi le spalle, restare nelle prime 4 non sarà facile" SERIE D Avanti di due gol all'83°, i biancazzurri subiscono la rimonta a causa di un'autorete e un rigore inesistente. Agganciata - e di fatto sorpassata - la Recanatese, il San Marino a oggi farebbe il playout col Chieti - facebook.com facebook