Stefano De Grandis commenta come il Milan, dopo aver puntato allo scudetto, si trovi ora a dover controllare la propria posizione in classifica per non perdere il quarto posto. La squadra ha perso punti importanti nelle ultime partite, modificando le proprie ambizioni stagionali. La situazione attuale richiede attenzione e un impegno costante per mantenere la posizione in zona Champions League.

Le tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno compromesso il campionato del Milan in maniera irreversibile. Dopo la vittoria nel derby di ritorno, i rossoneri si erano portati a -7 dall'Inter, riaccendendo i sogni di tricolore dei tifosi. Ora, però, il Diavolo deve guardarsi le spalle per non farsi sfuggire il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League. La Juventus è a -3, mentre il Como segue a -5. Un vantaggio ancora cospicuo, ma che non consente distrazioni. In merito all'ultimo periodo del Milan si è espresso anche il giornalista Stefano De Grandis. Di seguito, il suo intervento durante la diretta di 'Sky Sport 24'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Grandis: “Il Milan voleva lottare per lo scudetto, ma ora è costretto a guardarsi le spalle”

CANZONE MILAN 1-0 INTER | Derby della Madonnina

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