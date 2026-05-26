La deriva di Tajani sull' origine del cognome | Viene da Al-Tijani profeta dell' Islam molto conosciuto in Africa - VIDEO

Antonio Tajani ha affermato che il suo cognome deriva da Al-Tijani, il profeta dell’Islam molto conosciuto in Africa. Su social media molti hanno ricordato che il cognome ha origini italiane, provenendo da Taiano o Ottaviano. Inoltre, hanno precisato che Ahmad al-Tijani non è un profeta, ma il fondatore di un ordine sufi.

Tuttavia, sui social sono in tanti che hanno fatto notare come il cognome Tajani abbia origini italiane, derivando da Taiano o Ottaviano, non da Al-Tijani e che Ahmad al-Tijani non è un profeta dell'Islam ma fondatore di un ordine sufi La deriva di Antonio Tajani sull'origine del suo cognome. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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