La delusione di Giovanni Andrea Martini | Grande sconfitta per noi e per la città
Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco di Tutta la città insieme e consigliere comunale uscente, ha espresso delusione per i risultati della campagna elettorale, definendoli una grande sconfitta sia per il suo movimento che per la città. Non sono stati forniti dettagli sui dati elettorali o sui risultati ufficiali. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di una battuta persa e sulla conseguente delusione personale e collettiva.
Tra i grandi delusi di questa campagna elettorale c'è Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco di Tutta la città insieme e consigliere comunale uscente. La sua lista ha raccolto il 2,11% dei voti, restando esclusa dal consiglio comunale. Peggio del 2020 quando la lista, neonata, aveva superato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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