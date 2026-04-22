Elezioni comunali 2026 | i 33 candidati di Tutta la città insieme con Giovanni Andrea Martini

Da veneziatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La lista civica “Tutta la città insieme” ha annunciato i nomi dei 33 candidati che concorreranno alle elezioni comunali del 2026. La lista sosterrà la candidatura a sindaco di Giovanni Andrea Martini, che anche questa volta correrà da solo. La presentazione dei candidati si è svolta recentemente, confermando la partecipazione alle prossime consultazioni amministrative.

La lista civica “Tutta la città insieme”, che sosterrà la candidatura a sindaco di Giovanni Andrea Martini (che come nel 2020, correrà in solitaria) ha presentato i candidati al consiglio comunale. Sono trentatre persone, alcune delle quali distintesi in questi anni per le battaglie a fianco di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

Elezioni comunali 2026. 'Insieme per la città', cresce l'entusiasmo: c'è anche MeryEvaProsegue il percorso di adesioni e sostegno attorno alla figura del presidente Michele Griffo e al progetto civico “Insieme per la Città”, che...

Elezioni comunali. Cresce il progetto di Griffo: nuove adesioni rafforzano “Insieme per la Città”Cosentino, Grassia, Di Paola e Astarita entrano nel percorso aggregativo: il cantiere resta aperto in vista dei prossimi appuntamenti pubblici...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, chi sono i sette candati sindaco a Venezia; Elezioni a Venezia, sfida aperta per le Municipalità. Tutti i nomi dei candidati presidenti; Verso le elezioni: Tecnè lancia per VeneziaToday il sondaggio sul prossimo sindaco; Sondaggio Tecnè: Martella in vantaggio su Venturini, ma la metà è indecisa.

giovanni andrea martini elezioni comunali 2026 iNiente accordi con il Pd, Martini lancia Alessandra Trentin per la municipalità di VeneziaLa coalizione di centrosinistra rifiuta la lista di Tutta la città insieme in appoggio a Giovanni Pelizzato. E la civica risponde presentando una candidatura autonoma, come a Mestre e al Lido ... veneziatoday.it

Verso le elezioni: Tecnè lancia per VeneziaToday il sondaggio sul prossimo sindacoL'istituto di ricerca effettuerà rilevazioni telefoniche e via web per conoscere le intenzioni di voto dei veneziani. L'operazione è realizzata in esclusiva per il gruppo editoriale Citynews ... veneziatoday.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.