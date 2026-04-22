Elezioni comunali 2026 | i 33 candidati di Tutta la città insieme con Giovanni Andrea Martini
La lista civica “Tutta la città insieme” ha annunciato i nomi dei 33 candidati che concorreranno alle elezioni comunali del 2026. La lista sosterrà la candidatura a sindaco di Giovanni Andrea Martini, che anche questa volta correrà da solo. La presentazione dei candidati si è svolta recentemente, confermando la partecipazione alle prossime consultazioni amministrative.
La lista civica “Tutta la città insieme”, che sosterrà la candidatura a sindaco di Giovanni Andrea Martini (che come nel 2020, correrà in solitaria) ha presentato i candidati al consiglio comunale. Sono trentatre persone, alcune delle quali distintesi in questi anni per le battaglie a fianco di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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