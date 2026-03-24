Noi e la grande ambizione al Cinema Lux | quattro chiacchiere con il regista Andrea Segre

Giovedì 26 marzo il pubblico avrà l’opportunità di dialogare direttamente con l’autore al termine delle proiezioni delle ore 18.30 e 20.30, in un momento di confronto aperto sui temi del film e sul significato della figura di Berlinguer per le nuove generazioni. Questa iniziativa conferma l'attenzione del Cineforum Orione verso il cinema d’autore e al dialogo tra pubblico e protagonisti del mondo cinematografico. Proiezioni con incontro con il regista: ore 18.30 e 20.30. Biglietti: intero 7 euro— ridotto 5 euroSarà data precedenza agli abbonati del Cineforum Orione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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